Основатель «Амкала» ответил Дзюбе, который назвал игроков команды «полупокерами»

Основатель «Амкал» Герман Попков в комментарии для «СЭ» ответил нападающему «Акрона» Артему Дзюбе, который ранее назвал игроков медиафутбольной команды «полупокерами».

«Реакция Дзюбы меня удивила и позабавила, не более. Поменялось ли мое мнение по отношению к нему? Немного в худшую сторону. Вряд ли нас можно было назвать до этого лучшими друзьями. В какое-то время общались, потом перестали. Ему нравится жить со своей правдой в своем мире, ну, окей.

Они со Слуцким говорят, что никогда не придут в медиафутбол, но я удивлю их, Т-Лига — это тоже медиафутбол, ку-ку, нахер. Если Дзюба примет участие во втором сезоне этого турнира, то он снова в медиафутболе. Их слова смешно читать, зная, что они [Слуцкий и Дзюба] пытались собрать команду под Медиалигу, но в итоге по спонсорам не договорились и отказались», — сказал Герман «СЭ».

В сентябре между Дзюбой и футболистом «Амкала» Антоном Карповым (Антон Чужой) произошел конфликт во время финала Т-лиги уличного футбола. После словесной перепалки экс-форвард сборной России пнул соперника сзади. Футболисты «Амкала» потребовали красной для нападающего, однако арбитр воздержался от удаления.

31 октября на YouTube-канале «Брейн в деле» вышло интервью с Дзюбой, где Артем назвал игроков «Амкала» «полупокерами» и признался, что разочаровался в Германе Попкове.

(Дарик Агаларов)