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Сегодня, 15:59

Основатель «Амкала» ответил Дзюбе, который назвал игроков команды «полупокерами»

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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Основатель «Амкал» Герман Попков в комментарии для «СЭ» ответил нападающему «Акрона» Артему Дзюбе, который ранее назвал игроков медиафутбольной команды «полупокерами».

«Реакция Дзюбы меня удивила и позабавила, не более. Поменялось ли мое мнение по отношению к нему? Немного в худшую сторону. Вряд ли нас можно было назвать до этого лучшими друзьями. В какое-то время общались, потом перестали. Ему нравится жить со своей правдой в своем мире, ну, окей.
Они со Слуцким говорят, что никогда не придут в медиафутбол, но я удивлю их, Т-Лига — это тоже медиафутбол, ку-ку, нахер. Если Дзюба примет участие во втором сезоне этого турнира, то он снова в медиафутболе. Их слова смешно читать, зная, что они [Слуцкий и Дзюба] пытались собрать команду под Медиалигу, но в итоге по спонсорам не договорились и отказались», — сказал Герман «СЭ».

В сентябре между Дзюбой и футболистом «Амкала» Антоном Карповым (Антон Чужой) произошел конфликт во время финала Т-лиги уличного футбола. После словесной перепалки экс-форвард сборной России пнул соперника сзади. Футболисты «Амкала» потребовали красной для нападающего, однако арбитр воздержался от удаления.

31 октября на YouTube-канале «Брейн в деле» вышло интервью с Дзюбой, где Артем назвал игроков «Амкала» «полупокерами» и признался, что разочаровался в Германе Попкове.

(Дарик Агаларов)

Артем Дзюба. Дзюба опять в центре скандала: пнул сзади форварда «Амкала», чем сорвал матч. Соперники отказались играть

Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Амкал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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