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Чалов: «Ни разу не столкнулся с русофобией в Швейцарии»

Чалов признался, что ни разу не столкнулся с русофобией в Швейцарии
Севастиан Терлецкий
,  
Леонид Волотко
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, что не сталкивался с русофобией в Швейцарии. Форвард с февраля до конца прошлого сезона на правах аренды играл за «Базель».

— Ты переехал первого февраля. С какими трудностями пришлось столкнуться после 24-го?

— Тяжелый момент. В команде меня поддержали. В клуб тоже сразу подошли и спросили по поводу этой ситуации — стоит ли мне давать какие-то интервью. Я сказал, что лучше взять паузу и не провоцировать людей. Они с понимаем отнеслись, отстранили от всех интервью.

Там же еще была история с игрой против киевского «Динамо». Мы вместе с клубом решили, что тоже не стоит накалять обстановку. Мало ли что.

Знаю, много говорили о русофобии... Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию
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