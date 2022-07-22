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Сегодня, 08:00

Чалов подробно рассказал о совместной работе с нынешний тренером «Спартака» Абаскалем

Леонид Волотко
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с Гильермо Абаскалем во время аренды в «Базель». Испанский специалист этим летом возглавил «Спартак».

— Ты обалдел, когда «Спартак» назначил Гильермо Абаскаля, который тренировал тебя в «Базеле»?

— Я очень удивился.

— На тот момент ты был чуть ли не единственным человеком в России, который знал, кто это.

— Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и расспрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть. Но ничего плохого сказать не могу: человек тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке».

— Он как-то объяснил, почему ты перестал играть?

— У нас был разговор. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера.

— То есть он тебя не видел в основе, и все?

— Получается, так.

— А аргументация: просто не вписываешься в его концепцию?

— Просто такое решение было: перед игрой объявляют состав, меня в нем нет.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию
Федор Чалов
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