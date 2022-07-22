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Чалов заявил, что пошел на существенное снижение зарплаты в «Базеле»

Севастиан Терлецкий
,  
Леонид Волотко
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» признался, что ради аренды в «Базель» пошел на снижение зарплаты. Он с февраля до конца прошлого сезона играл в Швейцарии.

— Твоя реакция, когда в конечном счете появился вариант с «Базелем»? Хотелось в более статусный клуб?

— Было несколько вариантов, но взвесив каждый, решили — это лучший. На тот момент «Базель» занимал второе место в чемпионате. Команда атакующая, оттуда ушел нападающий. Честно, я долго не думал. И, естественно, пошел на понижение зарплаты.

— Дмитрий Шнякин сказал, что ты пошел на понижение в два раза на эти полгода.

— Да, но в тот момент я не думал о деньгах, потому что понимал: мне нужно играть, а вариант с «Базелем» очень хороший. Решил рискнуть, хотя для меня это не было риском. Понимал, что все делаю правильно.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию
Федор Чалов
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