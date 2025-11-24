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24 ноября 2025, 12:24

Дегтярев заявил, что имя Симоняна навсегда останется в истории отечественного спорта

Алина Савинова

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал фундаментальным вклад бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна в спорт.

Экс-игрок и заслуженный тренер СССР скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

«Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок «Спартака» и лучший бомбардир клуба с 160 голами. После карьеры — успешный тренер, который дважды приводил «Спартак» к золотым медалям, вел «Арарат» к чемпионскому дублю, а затем долго служил на руководящих должностях в Российском футбольном союзе», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Никита Симонян.Не стало Никиты Симоняна. Легендарный спартаковец умер на 100-м году жизни

Он также отметил, что жизнь Симоняна является примером целеустремленности и любви к футболу.

«Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье», — добавил министр спорта.

Ранее сообщалось, что предстоящие матчи РПЛ и FONBET Кубка России будут посвящены памяти Симоняна и начнутся с минуты молчания. Аналогичная акция состоится перед началом игр 15-го тура чемпионата Армении.

Источник: ТАСС
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Никита Симонян
Футбол
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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