Дегтярев заявил, что имя Симоняна навсегда останется в истории отечественного спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал фундаментальным вклад бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна в спорт.

Экс-игрок и заслуженный тренер СССР скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

«Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок «Спартака» и лучший бомбардир клуба с 160 голами. После карьеры — успешный тренер, который дважды приводил «Спартак» к золотым медалям, вел «Арарат» к чемпионскому дублю, а затем долго служил на руководящих должностях в Российском футбольном союзе», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Он также отметил, что жизнь Симоняна является примером целеустремленности и любви к футболу.

«Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье», — добавил министр спорта.

Ранее сообщалось, что предстоящие матчи РПЛ и FONBET Кубка России будут посвящены памяти Симоняна и начнутся с минуты молчания. Аналогичная акция состоится перед началом игр 15-го тура чемпионата Армении.