Царукян: «Возможно, гегемония «Зенита» идет во вред лиге»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян поделился мыслями о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«Они доминируют, на 2-3 головы сильнее любой команды. Возможно, это идет во вред лиге. Хотя в Европе есть, к примеру, «Манчестер Сити», доминируют во владении, в качестве каждого игрока, но и они могут проиграть. Хотя тот футбол, который ставит Гвардиола, это эстетика, эталон командной игры, взаимодействий. Выходить против такого сильного соперника, добывать очки, проявлять себя — стимул для каждой команды», — приводит «РБ Спорт» слова Царукяна.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. На старте нового сезона РПЛ сине-бело-голубые выиграли все три матча и с 9 очками возглавляют турнирную таблицу.