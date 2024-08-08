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Сегодня, 17:53

Царукян: «Возможно, гегемония «Зенита» идет во вред лиге»

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян поделился мыслями о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«Они доминируют, на 2-3 головы сильнее любой команды. Возможно, это идет во вред лиге. Хотя в Европе есть, к примеру, «Манчестер Сити», доминируют во владении, в качестве каждого игрока, но и они могут проиграть. Хотя тот футбол, который ставит Гвардиола, это эстетика, эталон командной игры, взаимодействий. Выходить против такого сильного соперника, добывать очки, проявлять себя — стимул для каждой команды», — приводит «РБ Спорт» слова Царукяна.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. На старте нового сезона РПЛ сине-бело-голубые выиграли все три матча и с 9 очками возглавляют турнирную таблицу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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