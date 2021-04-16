Цаллагов рассказал, как благодаря Манчини возросла результативность Кокорина

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов, выступавший вместе с Александром Кокориным в молодежной сборной России, «Зените» и «Сочи», в большом интервью «СЭ» рассказал, как бывший главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини воздействовал на результативность форварда.

— Вы были с Александром Кокориным и в «Зените», и в «Сочи». До и после известных событий это два разных человека?

— Мы и в молодежке вместе были. Особо не вникал, в чем разница, но, когда он в «Сочи» пришел, был виден голод до футбола. А по «Зениту» вот какой момент запомнился. Когда пришел Манчини, я смотрел за процессом со стороны. В основном он работал с нападающими. И в одном упражнении на завершение он в любой момент требовал гол. Тоже вроде мелочь, которая есть далеко не у всех тренеров, — но это правильно! Потому что с тренировки все в игры переносится. И из-за какой-то расхлябанности на тренировке ты потом можешь не забить в матче.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Цаллаговым можно прочитать здесь.