Цаллагов рассказал, что, когда пришел в «Сочи», там не было даже тренажерного зала

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов в большом интервью «СЭ» рассказал о том, как перешел в эту команду после аренды из «Зенита» в «Рубин» и какие условия на тот момент были в клубе-новичке РПЛ с юга России.

— В «Сочи» вы оказались с целым десантом других игроков «Зенита», причем далеко не все — например, Антон Заболотный — сюда хотели. Как было у вас?

— Я был одним из первых, кто из этого десанта сюда высадился. И еще не понимал, что сюда придет много зенитовских. Был тогда в аренде в Казани. В Питере дали четко и ясно понять: приезжать на сборы не надо. В «Рубине» очередная перестройка — тоже не надо. А у меня еще месяц договор аренды с «Рубином».

Был дома, в Осетии, с папой огородом занимались. Тренировался с «Аланией». Ждал вариантов — и тут «Сочи» объявился. Думал много, но в итоге посчитал нужным идти. Во-первых, знал, что Сосик Джанаев здесь будет, земляк, и это очень хорошо. Во-вторых, Сочи от дома недалеко, много осетин. Хорошая погода...

В Самаре до того, как построили новый стадион, мы часто сталкивались с такой проблемой, что пара месяцев в году просто выпадала из-за погоды. Поле не годится, и мы должны домашнюю игру где-то на выезде проводить. Это же ненормальная ситуация! Конечно, на результате тоже сказывалось. Здесь же климат великолепный.

— А почему сомневались?

— Ни для кого не секрет, что в России каждый год какая-то команда по финансовым причинам сдувается. «Сочи» только поднялся из ФНЛ, а с такими клубами часто опасения связаны. У меня большая семья, отвечаю не только за себя. Вот и думал. Но аргументы в пользу перехода оказались весомее. И не ошибся. Плюс сразу понял, что меня здесь опорником видели. Это тоже было важным факторов.

— Тогда это была совсем другая команда, чем сейчас. Чуть ли не на двусторонку за две недели до старта чемпионата народу не набиралось.

— Абсолютно другая. Понятно было, что чемпионат вот-вот начинается, а команда еще не укомплектована. Каких-то вещей не хватало — той же тренажерки. Но часто бывает, что, когда чего-то нет, человек более мобилизован, ответственнее подходит и к себе, и к процессу. А недочеты со временем исправились. Москва тоже не сразу строилась. Не скажу, что были какие-то моменты, из-за которых нужно было ныть и плакать.

— Какую мотивацию бывшие игроки «Зенита», выигрывавшие чемпионат и поигравшие в Лиге чемпионов, находят здесь, на курорте, где почти нет болельщиков?

— Лично я ничего еще не выиграл — первую лигу не берем. Для меня это — мотивация. Всегда был в серединочке, вот, с «Зенитом» бронзу взял. А те, кто выигрывал, уже в возрасте, им не так много на поле осталось. И они тоже не хотят провести это время зря.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Цаллаговым можно прочитать здесь.