Кечинов: «Угальде пока не удивил и не расстроил, но видно, что парень взрывной»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре новичка красно-белых, нападающего Манфреда Угальде.

Форвард принял участие в матчах Winline Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:3) и «Аль-Ахли» (5:0), 21-летний костариканец забил один гол.

«Сейчас, конечно, не надо всерьез воспринимать ни результаты, ни игру. Как говорится, пока все это не точно. «Ростову» проиграли под нагрузками, соперник был посвежее, во второй игре соперник был не очень сильный, молодежь... Так что пока рано делать выводы.

Скажем так, он не удивил, но и не расстроил. Он забил красивый гол, но в матче с более серьезным соперником ему, конечно, вряд ли так спокойно дадут все сделать. Такие голы обычно забиваются в выставочных играх, когда нет особо скоростей, сопротивления. В ветеранском футболе, например, таких много забивают. Но вообще, видно, что парень с хорошими качествами, скоростной, взрывной, у него есть исполнение. Наверняка должно быть голевое чутье. Посмотрим, что дальше будет», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в конце января 2024 года. По данным портала Transfermarkt, московский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро.