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Тигиев — о Каррере: «Он говорил: «Есть у вас яйца или нет?!»

Бывший защитник «Спартака» Тигиев вспомнил, как Каррера мотивировал команду
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев вспомнил, как экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера мотивировал футболистов.

— Ты работал с Каррерой. Расскажи про него.

— У меня не было с ним личных историй. От разных людей разное слышал про него. Массимо очень хорошо встретил меня в «Спартаке». Сразу сказал на сборах: «Тебе надо вкалывать, готовься, работай! Будешь работать — будешь играть». Он хороший тренер, ничего плохого не могу сказать. Я не очкую, на самом деле так думаю.

А как мотиватор — еще лучше. Помню, было дерби с ЦСКА на их стадионе. Перед игрой он в гостинице давал установку. Читал команде цитаты футболистов ЦСКА в СМИ о том, что они нас обыграют. У него был переводчик Тема, который слово в слово переводил. Керрера говорил: «Есть у вас яйца или нет?!» Мы выиграли то дерби — 2:1.

Вспоминаю еще историю из Тарасовки. Был разбор — предматчевый или уже после игры. Массимо как долбанул по тактической доске, она аж отлетела! Думаю, его эмоции — это не блеф, он такой и есть.

Каррера работал в «Спартаке» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Тигиев под руководством итальянца становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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Георгий Тигиев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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12
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И К Ж
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