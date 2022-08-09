Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев вспомнил, как экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера мотивировал футболистов.

— Ты работал с Каррерой. Расскажи про него.

— У меня не было с ним личных историй. От разных людей разное слышал про него. Массимо очень хорошо встретил меня в «Спартаке». Сразу сказал на сборах: «Тебе надо вкалывать, готовься, работай! Будешь работать — будешь играть». Он хороший тренер, ничего плохого не могу сказать. Я не очкую, на самом деле так думаю.

А как мотиватор — еще лучше. Помню, было дерби с ЦСКА на их стадионе. Перед игрой он в гостинице давал установку. Читал команде цитаты футболистов ЦСКА в СМИ о том, что они нас обыграют. У него был переводчик Тема, который слово в слово переводил. Керрера говорил: «Есть у вас яйца или нет?!» Мы выиграли то дерби — 2:1.

Вспоминаю еще историю из Тарасовки. Был разбор — предматчевый или уже после игры. Массимо как долбанул по тактической доске, она аж отлетела! Думаю, его эмоции — это не блеф, он такой и есть.

Каррера работал в «Спартаке» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Тигиев под руководством итальянца становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.