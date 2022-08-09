Тигиев: «Деньги на телок — это самые ублюдские траты»
Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих самых глупых растратах.
— Как не сойти с ума, когда у тебя зарплата увеличивается в 188 раз?
— Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте. Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: «Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов...». Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.
— Твои самые идиотские траты.
— Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. И при том, что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.
— Ты вложился во что-то, когда были деньги?
— Нет.
— А квартира в Москве есть?
— Нет.
— У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?
— У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было бы... Мне стыдно про этого говорить...
Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.
Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».
В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0