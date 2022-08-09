Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Тигиев: «Деньги на телок — это самые ублюдские траты»

Бывший защитник «Спартака» Тигиев рассказал о своих самых глупых тратах
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих самых глупых растратах.

— Как не сойти с ума, когда у тебя зарплата увеличивается в 188 раз?

— Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте. Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: «Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов...». Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.

— Твои самые идиотские траты.

— Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. И при том, что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.

— Ты вложился во что-то, когда были деньги?

— Нет.

— А квартира в Москве есть?

— Нет.

— У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?

— У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было бы... Мне стыдно про этого говорить...

Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.

Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до медиалиги

Георгий Тигиев
Футбол
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
«Барселона» летит в экономическую пропасть. Футболистам не платят зарплаты, а Левандовски не могут заявить в Ла Лигу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тигиев рассказал о зарплате в «Спартаке»: «Получал в 188 раз больше, чем в «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости