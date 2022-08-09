Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих самых глупых растратах.

— Как не сойти с ума, когда у тебя зарплата увеличивается в 188 раз?

— Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте. Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: «Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов...». Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.

— Твои самые идиотские траты.

— Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. И при том, что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.

— Ты вложился во что-то, когда были деньги?

— Нет.

— А квартира в Москве есть?

— Нет.

— У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?

— У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было бы... Мне стыдно про этого говорить...

Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.

Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».