Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению 24-летнего россиянина, конкуренция с петербургским клубом реальна.

«Конкуренция с «Зенитом» реальна, — приводит слова Кучаева Sport24. — Не думать так — вообще не уважать ни себя, ни команду, ни тренерский штаб. Каждая команда должна считать себя конкурентоспособной. Получится, не получится — другой вопрос».

Полузащитник ответил на вопрос о том, не пугают ли его успехи сине-бело-голубых.

«Главная ошибка — бояться «Зенита». В этом случае точно ничего не выйдет. Понятно, надо будет сыграть максимально дисциплинированно, бегать, бороться, забить все свои моменты, которых у нас будет явно немного — не столько, сколько во всех турах до этого. Но нужно прежде всего играть в футбол», — сказал он.

В субботу, 13 августа, армейцы сыграют с «Зенитом» в матче пятого тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ красно-синие с 10 очками возглавляют турнирную таблицу. Сине-бело-голубые набрали восемь баллов и занимают четвертое место.