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Кучаев: «Конкуренция с «Зенитом» реальна. Не думать так — не уважать себя, команду, тренерский штаб»

Полузащитник ЦСКА Кучаев считает реальной конкуренцию с «Зенитом» в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению 24-летнего россиянина, конкуренция с петербургским клубом реальна.

«Конкуренция с «Зенитом» реальна, — приводит слова Кучаева Sport24. — Не думать так — вообще не уважать ни себя, ни команду, ни тренерский штаб. Каждая команда должна считать себя конкурентоспособной. Получится, не получится — другой вопрос».

Полузащитник ответил на вопрос о том, не пугают ли его успехи сине-бело-голубых.

«Главная ошибка — бояться «Зенита». В этом случае точно ничего не выйдет. Понятно, надо будет сыграть максимально дисциплинированно, бегать, бороться, забить все свои моменты, которых у нас будет явно немного — не столько, сколько во всех турах до этого. Но нужно прежде всего играть в футбол», — сказал он.

В субботу, 13 августа, армейцы сыграют с «Зенитом» в матче пятого тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ красно-синие с 10 очками возглавляют турнирную таблицу. Сине-бело-голубые набрали восемь баллов и занимают четвертое место.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-09-kuchayev-konkurentsiya-s-zenitom-realna-ne-dumat-tak-ne-uvazhat-sebya-komandu-i-trenerskiy-shtab
Константин Кучаев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
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 - : -
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