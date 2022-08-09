Тигиев рассказал о зарплате в «Спартаке»: «Получал в 188 раз больше, чем в «Торпедо»

Тигиев заявил, что после перехода в «Спартак» его зарплата выросла в 188 раз

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, сколько он зарабатывал в клубе.

— Как ты вообще попал в «Спартак»?

— Тогда у меня был агент – Павел Олегович Андреев. После сезона в «Анжи» он мне набрал и сказал: «Есть вариант со «Спартаком», что думаешь?». Еще бы я что-то думал. Там бы никто не думал. Конечно, я ответил, что пойду.

— Во сколько раз у тебя увеличилась зарплата после перехода в «Спартак»?

— Скажу, во сколько раз по сравнению с «Торпедо». Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор). В 188 раз. Это ******!

В «Торпедо» получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил. Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.

Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».