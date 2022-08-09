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Тигиев рассказал о зарплате в «Спартаке»: «Получал в 188 раз больше, чем в «Торпедо»

Тигиев заявил, что после перехода в «Спартак» его зарплата выросла в 188 раз
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, сколько он зарабатывал в клубе.

— Как ты вообще попал в «Спартак»?

— Тогда у меня был агент – Павел Олегович Андреев. После сезона в «Анжи» он мне набрал и сказал: «Есть вариант со «Спартаком», что думаешь?». Еще бы я что-то думал. Там бы никто не думал. Конечно, я ответил, что пойду.

— Во сколько раз у тебя увеличилась зарплата после перехода в «Спартак»?

— Скажу, во сколько раз по сравнению с «Торпедо». Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор). В 188 раз. Это ******!

В «Торпедо» получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил. Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.

Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».

 
Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до Медиалиги

 

Георгий Тигиев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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