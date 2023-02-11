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Николас Пареха: «С Карпиным было очень приятно работать. В России он однозначно легенда»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха рассказал о работе с российским тренером Валерием Карпиным.

«С ним было очень приятно работать. Мы говорили на одном языке вне поля и на поле. Он любит хороший футбол и любит упорство. Думаю, он видел это во мне, а я старался отплатить уверенной игрой. С ним у нас было все замечательно», — приводит Sport24 слова Парехи.

Также он ответил на вопрос, является ли Карпин лучшим российским тренером.

«Он сейчас тренер сборной, я очень за него рад. В России он однозначно легенда. Хорошо, что сборной руководит человек, который играл на высоком уровне», — добавил бывший защитник «Спартака».

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-parekha-s-karpinym-bylo-priyatno-rabotat-v-rossii-on-odnoznachno-legenda
Валерий Карпин
Николас Пареха
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