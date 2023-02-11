В «Химках» заявили, что трансферная компания клуба не завершена

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что подмосковный клуб не завершил трансферную компанию в это зимнее окно.

«Этой зимой мы подписали девятерых футболистов. Можно ли сказать, что трансферная компания «Химок» на вход завершена? Нет, мы еще не завершили ее», — сказал Оленев «СЭ».

После завершения первой части сезона РПЛ подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. «Химки» в 17 матчах набрали 12 очков и находятся в зоне вылета.