Пареха: «У Карпина есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате»
Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха поделился мнением о перспективах Валерия Карпина стать тренером одного из европейских клубов.
— Карпин считается одним из лучших российских футболистов, игравших когда-либо в Испании. Какие воспоминания у вас остались о нем?
— Карпин был моим тренером несколько лет в «Спартаке». Он проявил себя как игрок в Испании, теперь он проявляет себя очень хорошо как тренер в России. Я очень рад, что у него все хорошо. Он был важным тренером в моей карьере. Я знаю его как отличного профессионала.
— Сейчас Карпин возглавляет сборную России. Есть шанс, что он когда-нибудь вернется в качестве тренера в европейский клуб?
— Время покажет. Сейчас у него отличный вызов в национальной команде. У него есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате. Он играл в Испании, в Европе. У него действительно хорошие возможности. Сейчас он делает хорошую карьеру в России. Должность главного тренера национальной команды — это вызов. А дальше сердце подскажет лучший вариант, — сказал Пареха Metaratings.ru.
После завершения карьеры футболиста Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов». С июля 2021 года он является главным тренером сборной России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2