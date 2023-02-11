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Пареха: «У Карпина есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха поделился мнением о перспективах Валерия Карпина стать тренером одного из европейских клубов.

— Карпин считается одним из лучших российских футболистов, игравших когда-либо в Испании. Какие воспоминания у вас остались о нем?

— Карпин был моим тренером несколько лет в «Спартаке». Он проявил себя как игрок в Испании, теперь он проявляет себя очень хорошо как тренер в России. Я очень рад, что у него все хорошо. Он был важным тренером в моей карьере. Я знаю его как отличного профессионала.

— Сейчас Карпин возглавляет сборную России. Есть шанс, что он когда-нибудь вернется в качестве тренера в европейский клуб?

— Время покажет. Сейчас у него отличный вызов в национальной команде. У него есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате. Он играл в Испании, в Европе. У него действительно хорошие возможности. Сейчас он делает хорошую карьеру в России. Должность главного тренера национальной команды — это вызов. А дальше сердце подскажет лучший вариант, — сказал Пареха Metaratings.ru.

После завершения карьеры футболиста Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов». С июля 2021 года он является главным тренером сборной России.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolas-parekha-u-karpina-est-navyki-i-opyt-dlya-raboty-v-evropeiskom-chempionate-227092/
Валерий Карпин
Николас Пареха
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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