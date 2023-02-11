Пареха: «У Карпина есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха поделился мнением о перспективах Валерия Карпина стать тренером одного из европейских клубов.

— Карпин считается одним из лучших российских футболистов, игравших когда-либо в Испании. Какие воспоминания у вас остались о нем?

— Карпин был моим тренером несколько лет в «Спартаке». Он проявил себя как игрок в Испании, теперь он проявляет себя очень хорошо как тренер в России. Я очень рад, что у него все хорошо. Он был важным тренером в моей карьере. Я знаю его как отличного профессионала.

— Сейчас Карпин возглавляет сборную России. Есть шанс, что он когда-нибудь вернется в качестве тренера в европейский клуб?

— Время покажет. Сейчас у него отличный вызов в национальной команде. У него есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате. Он играл в Испании, в Европе. У него действительно хорошие возможности. Сейчас он делает хорошую карьеру в России. Должность главного тренера национальной команды — это вызов. А дальше сердце подскажет лучший вариант, — сказал Пареха Metaratings.ru.

После завершения карьеры футболиста Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов». С июля 2021 года он является главным тренером сборной России.