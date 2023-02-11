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Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: «Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Эбуэ своим мнением насчет Дзюбы
Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, который принимает участие в Кубке Легенд в Москве, в комментарии для «СЭ» своим мнением насчет нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«И Дзюба, и Златан — действующие, возрастные игроки, но, при всем моем уважении, Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем. Златан — это Златан, он король!» — сказал Эбуэ.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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