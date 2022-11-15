Габулов об игре Худякова: «Раз он выскочил на Промеса, значит, должен был намертво забирать мяч»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил игру молодого голкипера «Локомотива» Даниила Худякова в матче со «Спартаком» (1:2).

— Даниил Худяков допустил ошибку, когда Промес заработал пенальти. Но в дальнейшем уже действовал четко, выручал железнодорожников. Понравилось, что он не расклеился после первого гола.

Подробнее о пенальти. 19-я минута. Промес с Бариновым устремились к мячу в штрафной «Локомотива». Конечно, в том эпизоде Худякову не стоило выходить из ворот. Ему нужно было занять выжидающую позицию и дать Баринову добороться с Промесом. Ведь в любом случае мяч-то был уходящий — еще неизвестно, кто был бы на нем первым.

Если бы борьбу выиграл спартаковец, он либо бил бы из очень неудобной позиции при сопротивлении, либо прокидывал бы мяч дальше. Но при втором сценарии получался бы совсем уж острый угол, и голкипер бы нивелировал угрозу. В таких ситуациях если вратарь выходит, то он должен железобетонно играть в мяч. Причем забирать его намертво. А здесь Даниил изначально сильно рисковал, в итоге ошибся.

Теперь о спасениях. На 9-й минуте Денисов пробил с дальней дистанции, мяч поменял траекторию. Худяков — молодец. Раньше времени не стал прыгать. До конца выдержал эпизод, рассчитал траекторию, успел сложиться и отбить этот мяч.

В начале второго тайма Селихов отличным пасом вывел Николсона один на один со своим визави. Но голкипер «Локо» занял хорошую позицию, сбалансированную. Не вышел далеко из ворот и спокойно ждал, что будет делать нападающий красно-белых. Считаю, своими действиями Худяков смутил Николсона. Тот просто растерялся и пробил бесхитростно — голкипер хладнокровно сложился и забрал этот мяч.

На 67-й минуте Промес бил из пределов штрафной после паса Соболева. В принципе весь створ ворот был перед игроком «Спартака» — он ударил мощно, но не совсем точно. Сложность эпизода для Худякова заключалась в том, что в момент удара он находился немного в движении, делал наскок. Но вышел с честью из этой ситуации. Мяч полетел ему в противоход, однако Даниил быстро сориентировался, перестроился, скоординировался, выбросил ногу и очень красиво отбил. Опять же отмечу его хладнокровие и хорошую координацию. Стопроцентное спасение!