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15 ноября, 18:04

На пост главного тренера «Нижнего Новгорода» претендуют три кандидата

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олег Василенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На пост главного тренера «Нижнего Новгорода» претендуют три кандидата, сообщает Sport24.

По информации источника, представители нижегородского клуба уже встречались с бывшим главным тренером «Факела» Олегом Василенко. Также в шорт-листе присутствуют Вадим Гаранин и Артем Горлов.

Пост главного тренера «Нижнего Новгорода» оказался вакантным после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив». Сейчас обязанности главного тренера исполняет Антон Хазов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-15-na-post-glavnogo-trenera-nizhnego-novgoroda-pretenduyut-tri-kandidata
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Вадим Гаранин
Олег Василенко
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