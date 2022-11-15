На пост главного тренера «Нижнего Новгорода» претендуют три кандидата

На пост главного тренера «Нижнего Новгорода» претендуют три кандидата, сообщает Sport24.

По информации источника, представители нижегородского клуба уже встречались с бывшим главным тренером «Факела» Олегом Василенко. Также в шорт-листе присутствуют Вадим Гаранин и Артем Горлов.

Пост главного тренера «Нижнего Новгорода» оказался вакантным после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив». Сейчас обязанности главного тренера исполняет Антон Хазов.