Ещенко о матче «Химки» — «Спартак»: «Красно-белые реабилитировались»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о победе красно-белых над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Молодцы! Оживает ли «Спартак»? Они с «Оренбургом» тоже могли бы забить. Тогда поменялся бы ход игры. Молодцы, что сейчас реабилитировались, забили три мяча», — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.