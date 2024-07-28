Источник: Флорентин из «Оренбурга» может продолжить карьеру в Аргентине

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин заинтересовал несколько аргентинских клубов, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 25-летний аргентинец не против возвращения на родину.

Футболист выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он провел два матча за команду, отличившись одной голевой передачей.

Контракт Флорентина с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.