Защитник «Химок» Филин назвал причины поражения от «Спартака»
Защитник «Химок» Александр Филин поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.
«Мы делали простые ошибки. Потеряли два мяча в середине, что привело к двум пропущенным. Думаю, что в начале второго тайма концентрация должна быть выше. «Спартак» — это качественная команда. Мы готовились ко встрече с ней, разбирали моменты. Повторюсь, если ты ошибаешься — тебе забивают», — цитирует Филина Metaratings.ru.
5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.
Источник: Metaratings.ru
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|2
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|0
|8-0
|6
|
2
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|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|
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|
9
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|
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|0
|2
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|2
|
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|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|0 : 0
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|0 : 0
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
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Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Факел
|2
|1
|0
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|0
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