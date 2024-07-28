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28 июля, 23:50

Защитник «Химок» Филин назвал причины поражения от «Спартака»

Руслан Минаев
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Защитник «Химок» Александр Филин поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.

«Мы делали простые ошибки. Потеряли два мяча в середине, что привело к двум пропущенным. Думаю, что в начале второго тайма концентрация должна быть выше. «Спартак» — это качественная команда. Мы готовились ко встрече с ней, разбирали моменты. Повторюсь, если ты ошибаешься — тебе забивают», — цитирует Филина Metaratings.ru.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Источник: Metaratings.ru
Александр Филин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Пари НН – ЦСКА
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Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
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Факел – Акрон
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