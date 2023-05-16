Бывший вратарь «Зенита» Березовский не включил Сафонова в список топ-3 голкиперов чемпионата России

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский составил свой рейтинг лучших голкиперов, выступающих в РПЛ.

«Акинфеев — тут все ясно, да? Лантратов с давних времен, с «Химок», очень симпатично для меня играет и сейчас в «Локомотиве» отлично себя проявляет. Ну и Кержаков — чемпион, что тут говорить? Сафонов тоже приятно смотрелся, но два тяжелых поражения, как мне кажется, на него повлияли. Из-за этого поставлю его четвертым пока», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

Ранее Березовский назвал ожидаемым чемпионство «Зенита» в сезоне-2022/23.