Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба в «Зените» заработал себе огромные деньги, сделал имя, став лучшим центрфорвардом в истории России. Он расцвел там в полную силу и в составе сборной России смог принести ей большой успех. Он — очень талантливый футболист.

Я не буду говорить о его человечествах качествах, это не моя прерогатива — говорить что-то о его личности, но как игрок, он — один из лучших за всю историю России.

Отправится ли Дзюба в «Спартак»? Нет, его сейчас никто не возьмет. Я более чем уверен этом. Он не нужен «Спартаку». Красно-белые играют в свой футбол.

Дзюба уже привык к большим деньгам, поэтому ему, на мой взгляд, стоит уехать в Китай, где бы он поиграл года два-три, удивил и обрадовал китайских болельщиков своей могучей фигурой на фоне не очень рослых футболистов», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

Дзюба — воспитанник «Спартака». Откуда нападающий перешел в «Зенит» в 2015 году. В сезонах-2013/14 и 2014/15 Дзюба играл в составе «Ростова».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 33-летний форвард сыграл за питерцев 25 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

Контракт футболиста с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.