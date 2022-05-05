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Кавазашвили — о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Его никто не возьмет. Он не нужен клубу»

Кавазашвили сомневается, что Дзюба перейдет в «Спартак»
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба в «Зените» заработал себе огромные деньги, сделал имя, став лучшим центрфорвардом в истории России. Он расцвел там в полную силу и в составе сборной России смог принести ей большой успех. Он — очень талантливый футболист.

Я не буду говорить о его человечествах качествах, это не моя прерогатива — говорить что-то о его личности, но как игрок, он — один из лучших за всю историю России.

Отправится ли Дзюба в «Спартак»? Нет, его сейчас никто не возьмет. Я более чем уверен этом. Он не нужен «Спартаку». Красно-белые играют в свой футбол.

Дзюба уже привык к большим деньгам, поэтому ему, на мой взгляд, стоит уехать в Китай, где бы он поиграл года два-три, удивил и обрадовал китайских болельщиков своей могучей фигурой на фоне не очень рослых футболистов», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

Дзюба — воспитанник «Спартака». Откуда нападающий перешел в «Зенит» в 2015 году. В сезонах-2013/14 и 2014/15 Дзюба играл в составе «Ростова».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 33-летний форвард сыграл за питерцев 25 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

Контракт футболиста с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/05/17690810.shtml
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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