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Форвард ЦСКА Гайч продолжит карьеру в Турции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает Metaratings.ru.

Армейцы отдадут 23-летнего аргентинца в аренду без права выкупа.

Большую часть сезона-2021/22 Гайч отыграл в составе испанской «Уэски» на правах аренды. Форвард провел за клуб 28 матчей, забив в них 1 мяч и отдав 3 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Гайч не принял участия ни в одном матче за ЦСКА. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-otpravit-adolfo-gaycha-v-turetskiy-klub-1338565/
Адольфо Гайч
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