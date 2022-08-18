Форвард ЦСКА Гайч продолжит карьеру в Турции
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает Metaratings.ru.
Армейцы отдадут 23-летнего аргентинца в аренду без права выкупа.
Большую часть сезона-2021/22 Гайч отыграл в составе испанской «Уэски» на правах аренды. Форвард провел за клуб 28 матчей, забив в них 1 мяч и отдав 3 результативные передачи.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Гайч не принял участия ни в одном матче за ЦСКА. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
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|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|
2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|
10
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
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|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0
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