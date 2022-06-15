Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов считает, что братья Березуцкие хорошо справились с работой в клубе

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход братьев Алексея и Василия Березуцких из московского клуба.

«Мы живем в эволюционном мире, где каждый желает быть первым! Братья получили возможность продемонстрировать свои тренерские способности. В первый свой год на тренерском мостике, на мой взгляд, справились достаточно хорошо. Это прекрасный опыт, но нужно чемпионство. Болельщики ЦСКА заждались. В руководстве понимают, что Федотов может достичь необходимого результата. Надеюсь, все сложится», — сказал Чепчугов «СЭ».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Вместе с ним тренерский штаб армейцев покинули Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

ЦСКА возглавил бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.