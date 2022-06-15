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Пресняков-старший — о назначении Федотова в ЦСКА: «Не считаю его выдающимся тренером»

Пресняков-старший высказался про Федотова после назначения в ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

«После матча с «Ростовом» со счетом 10:1 у меня к Федотову особое отношение. Когда он захотел играть со школьниками. Это газпромовский человек. Не знаю, как у него пойдут дела в ЦСКА. Я его не считаю выдающимся тренером. Но, безусловно, он амбициозный человек», — сказал Пресняков «СЭ».

Владимир Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России. На посту главного тренера ЦСКА он заменит Алексея Березуцкого.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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