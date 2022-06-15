Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

«После матча с «Ростовом» со счетом 10:1 у меня к Федотову особое отношение. Когда он захотел играть со школьниками. Это газпромовский человек. Не знаю, как у него пойдут дела в ЦСКА. Я его не считаю выдающимся тренером. Но, безусловно, он амбициозный человек», — сказал Пресняков «СЭ».

Владимир Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России. На посту главного тренера ЦСКА он заменит Алексея Березуцкого.