Экс-футболист «Барселоны» Корнеев не верит в возможный отъезд Фомина в бундеслигу

Экс-спортивный директор «Зенита» и бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев заявил, что не верит в возможный трансфер полузащитника «Динамо» Даниила Фомина во «Фрайбург».

Ранее сообщалось, что «Фрайбург» проявляет интерес к 25-летнему российскому футболисту.

«Отъезд в Европу игроку с российским паспортом очень осложнился, учитывая ситуацию там по отношению к русским. 99% спортивных директоров не возьмут на себя такой риск. В трансфер Фомина в Германию не верю, по крайней мере, в этом сезоне», — приводит слова Корнеева «Eurostavka».

В сезоне-2021/2022 Фомин провел 34 матча за «Динамо», забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.