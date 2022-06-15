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Экс-футболист «Барселоны» Корнеев не верит в возможный отъезд Фомина в бундеслигу

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Экс-спортивный директор «Зенита» и бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев заявил, что не верит в возможный трансфер полузащитника «Динамо» Даниила Фомина во «Фрайбург».

Ранее сообщалось, что «Фрайбург» проявляет интерес к 25-летнему российскому футболисту.

«Отъезд в Европу игроку с российским паспортом очень осложнился, учитывая ситуацию там по отношению к русским. 99% спортивных директоров не возьмут на себя такой риск. В трансфер Фомина в Германию не верю, по крайней мере, в этом сезоне», — приводит слова Корнеева «Eurostavka».

В сезоне-2021/2022 Фомин провел 34 матча за «Динамо», забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/korneev-o-golovine-tsena-na-nego-tochno-ne-vyrosla-no-nyukasl-ne-kupit
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