Бывший врач «Спартака» усомнился в решении Тедеско

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что на месте главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не стал бы проводить заключительную часть сборов команды в Тарасовке.

«Конечно, обидно, что «спартаковцы» последнее время тренировались в холодной Тарасовке — в условиях, приближенных к «боевым» перед матчем с «Динамо». Но это решение Тедеско. Выиграет — окажется прав.

Хотя, я бы поспорил с главным тренером, и не стал морозить ребят все это время после теплых Эмиратов. Насколько мне известно, в Сочи все было готово к проведению заключительной части сборов», — цитирует Вартапетова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала Бетсити Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» могут перенести на резервную дату из-за морозов в Москве. Встреча на «ВТБ Арене» должна состояться 20 февраля.