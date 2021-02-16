Бывший врач «Спартака» усомнился в решении Тедеско
Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что на месте главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не стал бы проводить заключительную часть сборов команды в Тарасовке.
«Конечно, обидно, что «спартаковцы» последнее время тренировались в холодной Тарасовке — в условиях, приближенных к «боевым» перед матчем с «Динамо». Но это решение Тедеско. Выиграет — окажется прав.
Хотя, я бы поспорил с главным тренером, и не стал морозить ребят все это время после теплых Эмиратов. Насколько мне известно, в Сочи все было готово к проведению заключительной части сборов», — цитирует Вартапетова Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала Бетсити Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» могут перенести на резервную дату из-за морозов в Москве. Встреча на «ВТБ Арене» должна состояться 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/byvshiy-vrach-spartaka-ya-by-posporil-s-tedesko-i-ne-stal-morozit-rebyat-v-tarasovke/
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