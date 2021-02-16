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В «Сочи» рассказали о планах на арендованного из «Спартака» Руденко

19:05
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с «СЭ» рассказал о планах клуба на арендованного из «Спартака» нападающего Александра Руденко.

«Пока оценивать его игру не хочу. Сейчас у нас будет нелегкий финиш. По выкупу пока рано что-то обсуждать, посмотрим на его игру. Александру нужно быть в основе и начать забивать», — сказал Рубашко «СЭ».

В этом сезоне Руденко принял участие в 11 матчах за «Сочи», в которых отличился одной голевой передачей. Соглашение со «Спартаком» по аренде 21-летнего нападающего рассчитано до лета 2021 года.

(Сергей Федоров)

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