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Шунин получил травму перед матчем с «Локомотивом»

15:40
Антон Шунин. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин пропустит матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Вратарь получил небольшое повреждение на предматчевой тренировке, сообщает пресс-служба московского клуба.

Шунин, являющийся капитаном «Динамо», провел все матчи текущего сезона РПЛ, кроме матча первого круга против «Локомотива» (5:1).

Локомотив — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры