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13 ноября, 17:37

Мостовой — о Гончаренко: «Некрасиво и неэтично после увольнения из одной команды оказаться уже в другой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал свое мнение о главном тренере «Урала» Викторе Гончаренко.

«Я Гончаренко не знаю, мое мнение не меняется. Не понимаю, как некоторые тренеры попадают в новый клуб сразу после отставки из старого. Виктор Михайлович может быть хорошим или плохим человеком, но как он так быстро переходит из одной команды в другую — я не понимаю. По тренерской работе я его не знаю и да, я не вижу в ней ничего такого. На мой взгляд, это неэтично и некрасиво — после увольнения из одной команды оказаться уже в другой, как у Гончаренко было с «Краснодаром» после ухода из ЦСКА. Вообще, мне все равно на это», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Также Мостовой отметил успехи «Урала» и считает, что у этой команды одна из лучших серий игр в чемпионате России.

«В этом есть заслуга Гончаренко, после его прихода команда поменялась и заиграла. Но, конечно, когда к тебе в клуб приводят 6-7 новых футболистов хорошего уровня, тогда все будет хорошо. Раньше один Бикфалви тянул «Урал» на себе», — добавил Мостовой

«Урал», который тренирует Гончаренко, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» набрал 21 очко в 17 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoy-o-goncharenko-ne-etichno-i-ne-krasivo-posle-uvolneniya-1412182/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Александр Мостовой
ФК Краснодар
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
89
20
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
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12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
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12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
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 5 : 1
13.11 16:30
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