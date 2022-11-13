Мостовой — о Гончаренко: «Некрасиво и неэтично после увольнения из одной команды оказаться уже в другой»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал свое мнение о главном тренере «Урала» Викторе Гончаренко.

«Я Гончаренко не знаю, мое мнение не меняется. Не понимаю, как некоторые тренеры попадают в новый клуб сразу после отставки из старого. Виктор Михайлович может быть хорошим или плохим человеком, но как он так быстро переходит из одной команды в другую — я не понимаю. По тренерской работе я его не знаю и да, я не вижу в ней ничего такого. На мой взгляд, это неэтично и некрасиво — после увольнения из одной команды оказаться уже в другой, как у Гончаренко было с «Краснодаром» после ухода из ЦСКА. Вообще, мне все равно на это», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Также Мостовой отметил успехи «Урала» и считает, что у этой команды одна из лучших серий игр в чемпионате России.

«В этом есть заслуга Гончаренко, после его прихода команда поменялась и заиграла. Но, конечно, когда к тебе в клуб приводят 6-7 новых футболистов хорошего уровня, тогда все будет хорошо. Раньше один Бикфалви тянул «Урал» на себе», — добавил Мостовой

«Урал», который тренирует Гончаренко, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» набрал 21 очко в 17 матчах.