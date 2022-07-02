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Бывший тренер «Спартака» Гладилин прокомментировал возвращении Чалова в ЦСКА

Алексей Еремин
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возвращении российского нападающего Федора Чалова в ЦСКА.
«Считаю, что для ЦСКА приезд Чалова — усиление, — цитирует «Газета.Ru» Гладилина. — Появился форвард, который составит конкуренцию тем игрокам, которые уже играли в московском клубе. Другой вопрос, хотел ли он остаться в «Базеле», что там не получилось. Естественно, у него может быть желание поиграть в более сильном чемпионате. Да, в Швейцарии не самый сильный чемпионат, но может у него есть желание поиграть в топ-5. Но для ЦСКА это усиление».

24-летний Чалов находился в аренде в клубе «Базель» в прошедшем сезоне. В швейцарском чемпионате россиянин принял участие в 16 матчах, забил 4 гола раза и отдал 2 результативные передачи. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/02/18052046.shtml
Федор Чалов
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