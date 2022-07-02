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Федор Чалов присоединился к ЦСКА в Новогорске

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Федлор Чалов вернулся в ЦСКА. Он присоединился к команде в Новогорске и уже провел первую тренировку, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Базель» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Чемпионом страны стал «Цюрих».

Действующее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
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