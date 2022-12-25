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Сегодня, 17:48

Агент защитника «Орлнадо Сити» заявил, что аргентинский футболист может перейти в «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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Аент Хуан Мануэль Арандилья, который представляет интересы защитника американского «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московских «Спартака» и «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас мы ведем переговоры исключительно с «Локомотивом», — заявил агент Sport24.

Контракт 25-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за «Орландо» в МЛС 29 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-25-agent-zashchitnika-orlando-shlegelya-soobshchil-o-peregovorakh-s-lokomotivom
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