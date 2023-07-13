Карасев — лучший судья России в сезоне-2022/23

«СЭ» определил лучшего арбитра сезона-2022/23 на основании трех критериев: голосование клубов на условиях анонимности, опрос болельщиков на нашем сайте, собственный подсчет количества ошибок рефери.

Так определились три пятерки сильнейших, в каждой из которых за первое место начислялось по 5 баллов, за второе — 4, третье — 3, четвертое — 2, пятое — 1.