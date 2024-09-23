Бывший тренер «Спартака» Абаскаль прогулялся по центру Москвы

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал в своих соцсетях фото с прогулки по центру Москвы.

В субботу, 21 сентября, «Гранада» объявила об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. После увольнения из испанского клуба 35-летний специалист прибыл в Россию. В воскресенье он посетил матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23.