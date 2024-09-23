Карадениз: «Семак — лучший тренер России. Это школа Бердыева»

Экс-капитан «Рубина» и главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз рассказал, что считает Сергея Семака учеником Курбана Бердыева.

Семак в качестве футболиста выступал под руководством Бердыева в казанском клубе с 2008 по 2010 год, став двукратным чемпионом России. На данный момент экс-футболист является главным тренером «Зенита».

«Да, глядя на Семака, я думал, что его ждет тренерская карьера. Он был отличным игроком, поэтому стал отличным тренером, всегда много и успешно работал. Всегда развивал в себе лучшие качества. И главное, питерский «Зенит» поддержал Сергея, это очень важно. В клубе ему доверяют, что играет немаловажную роль. На мой взгляд, сейчас именно Семак лучший тренер в России. А все это школа Курбана Бердыева», — цитирует Карадениза «Татар-Информ».

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 год.