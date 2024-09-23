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Сегодня, 15:15

Титов: «Станкович стабилизировал состав. Нет бесконечной ротации, которая была при прежнем тренере»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил прогресс нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— Для вас очевиден прогресс Угальде?

— Вы не первый, кто в последнее время задает мне вопрос про этого нападающего. Наши болельщики тоже спрашивают, мои друзья мне пишут: а что с ним случилось?

— И какой ваш ответ?

— Я уже не раз говорил, что в футболе очень важна стабильность состава. Станкович определился с костяком и отталкивается именно от него. Где-то, признаюсь, я даже расстраиваюсь, что сейчас некоторые футболисты, которые постоянно выходили на поле еще пару месяцев, полгода назад, остаются в запасе. Но это спорт, это конкуренция. В «Спартаке» должен играть сильнейший. В наше время обойма состояла не из 22 игроков, а из 16. Поэтому мы и играли в тот футбол, который хотел видеть от нас Романцев. Все было наиграно, наработано через матчи и тренировки. Поэтому и был знак качества. И сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет этой бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере. Он мог, если помните, поменять полсостава на следующую игру, чего делать, конечно, нельзя!

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После 9 туров РПЛ «Спартак» идет на 5-м месте в таблице с 16 очками. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом» 28 сентября.

Деян Станкович
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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