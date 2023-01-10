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Борис Игнатьев: «Я очень хочу, чтобы Дзюба еще себя проявил»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы.

«Я не знаю, в каком сейчас состоянии находится Артем Дзюба. Он почему-то не играет. Если я скажу, что он готов выступать в любом клубе России, а он может быть находится не в форме. Готовый футболист — это тот, кто выйдет на поле, когда стартует весенняя часть сезона в РПЛ. Я очень хотел бы, чтобы он еще себя проявил, но пока видимо не получается. В Турции тоже что-то не срослось», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

В настоящий момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября прошлого года россиянин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-ya-ochen-hotel-byi-chtobyi-dzyuba-eshhe-sebya-proyavil
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Филипе Силва Малком

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П
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Спартак

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