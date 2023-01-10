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Сегодня, 03:27

«Спартак» близок к покупке защитника «Серро Портеньо» Дуарте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексис Дуарте.
Фото ФК «Серро Портеньо»

«Спартак» близок к трансферу защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте, сообщает TyC Sports.

Как утверждает источник, московский клуб предложил 22-летнему парагвайцу контракт на 4 года. Издание заявляет, что стороны уже практически согласовали сделку.

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он является капитаном клуба. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 107 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дуарте в 4 миллиона евро.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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