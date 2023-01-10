«Спартак» близок к покупке защитника «Серро Портеньо» Дуарте

«Спартак» близок к трансферу защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте, сообщает TyC Sports.

Как утверждает источник, московский клуб предложил 22-летнему парагвайцу контракт на 4 года. Издание заявляет, что стороны уже практически согласовали сделку.

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он является капитаном клуба. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 107 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дуарте в 4 миллиона евро.