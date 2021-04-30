«Вы что, на Comedy Club ради шуток ходите, что ли?» Новая шутка от Евсеева
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram пошутил о том, что стал гостем Comedy Club.
«Вы что, на Comedy Club ради шуток ходите, что ли?» — написал Евсеев.
45-летний специалист вспомнил свои слова после матча 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Тогда он спросил журналиста: «Футбол в чем заключается, в забивании голов?»
Евсеев тренировал «Уфу» с весны 2019-го по октябрь 2020 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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