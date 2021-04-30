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«Вы что, на Comedy Club ради шуток ходите, что ли?» Новая шутка от Евсеева

21:23
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram пошутил о том, что стал гостем Comedy Club.

«Вы что, на Comedy Club ради шуток ходите, что ли?» — написал Евсеев.

45-летний специалист вспомнил свои слова после матча 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Тогда он спросил журналиста: «Футбол в чем заключается, в забивании голов?»

Евсеев тренировал «Уфу» с весны 2019-го по октябрь 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COSqOHjDVcm/

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