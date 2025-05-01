Бывший тренер «Химок» Артига обратится в ФИФА 5 мая

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, сообщил, что специалист обратится в ФИФА из-за отсутствия выплат после ухода из клуба.

«Выплат не произошло. Бумаги для обращения в ФИФА готовы. В понедельник они будут отправлены. Потому что ясно, что пока никто ничего не выполняет», — сказал Селюк «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.