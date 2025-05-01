Футбол
1 мая, 11:50

Бывший тренер «Химок» Артига обратится в ФИФА 5 мая

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Франк Артига.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, сообщил, что специалист обратится в ФИФА из-за отсутствия выплат после ухода из клуба.

«Выплат не произошло. Бумаги для обращения в ФИФА готовы. В понедельник они будут отправлены. Потому что ясно, что пока никто ничего не выполняет», — сказал Селюк «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.

ФК Химки
Дмитрий Селюк
Франк Артига
  • АндрейЕвгеньевич

    А как все врали-то !! "Всё под контролем", "Внешнее управление", "Всё выполним". Закрывать надо лавочку..

    01.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Кэп снова прослезился

    01.05.2025

  • spartsmen

    ну и ладушки. хотя мне на них гдубоко насрать. но кзот перебивается личным контрактом или распиской. что они там говорили при расставании известно только им.

    01.05.2025

  • Фирсыч

    "...сколько прописано в нормативных документах." Твои слова. По КЗОТу втечении двух недель.

    01.05.2025

  • spartsmen

    а ты и контракт его читал? и документ об увольнении? да и хрен ли ты за него переживаешь? даже такое чудо, как туфтан, всё выплатит. помурыжит - и заплатит.

    01.05.2025

  • Pifia

    типа да. Северная Корея уже построила такое

    01.05.2025

  • Фирсыч

    То есть две недели.

    01.05.2025

  • Реваз Тордия

    Вот мы официально объявили на вес мир и нашему народу, что вышли из рамок международного права. Но кричим на вес мир почему не принимают наших спортсменов на любые чемпионаты, ОИ, и другие международные соревнование И впоминаем эти права когда нас кде то в чём то ущемляют. Обвиняем весь запад в том что против нас нарушают международные права из которых мы вышли. Не надо плакатся, мы строим Суверенное государство независимое от всех и от всего зато в конце счастливое будущее.

    01.05.2025

  • Pifia

    Сегодня мы не говорим Химкам до свидания. Мы говорим прощай

    01.05.2025

  • _Mike N_

    Селюк, пиши в Спортлото, там помогут ! :laughing::laughing::laughing:

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Садыгов же чётко сказал, что если вам не платят , то это у вас просто психологическая усталость , чего непонятного Артиге? какое ФИФА ? Нужно прилечь и отдохнуть.

    01.05.2025

  • ВладНик_22

    Сам клеб-то причем. Таких половина лиги. Вот владельцу запретиь заниматься футбольной деятельностью нужно. Но. Что бы мы тут не вещали ничего не изменится. И все это прекрасно понимают. Собака лет- ветер носит. Противно...

    01.05.2025

  • richardford

    Ну вот Садыгов, теперь тобой займётся ФИФА.

    01.05.2025

  • rac135

    Вот и приехал в страну кидал и ворюг. )))))))))))))))) Теперь возникает проблема, как бы ноги унести. ( Это же САДЫГОВ!

    01.05.2025

  • NF

    Ну, всё просто: помимо коррупции, сейчас стало модно посылать международное право куда подальше. Разумеется, конъюнктурно, после снова будут делать вид, что его у нас не нарушают. Когда передел собственности и власти закончится...

    01.05.2025

  • spartsmen

    столько, сколько прописано в нормативных документах.

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Хорошая новость. Надо этих "Садыговых" наказывать. Причём, самым жёстким способом.

    01.05.2025

  • TokTram_

    Клуб как клуб. А вот владельцы - мудаки страшнейшие.

    01.05.2025

  • TORO

    Выгнать уже с позором этот недоклуб из РПЛ! Сколько ещё можно позволять "Химкам" делать из лиги шапито?!

    01.05.2025

  • TORO

    Ну, как я и говорил - Артигу кинули дважды) Не надо было никакие бумаги подписывать до выплаты денег.

    01.05.2025

  • Фирсыч

    Сколько месяцев должно пройти? 10? 15?

    01.05.2025

  • Yury Makusinsky

    А на какой позиции играет этот Феррари?

    01.05.2025

  • rustov

    нахимичили!

    01.05.2025

  • Что за Аюта?

    Конец Химкам

    01.05.2025

  • Vlafy

    Надеюсь, что эти никчёмные химки расформируют.

    01.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Там, где селюки, всегда смердит навозом.

    01.05.2025

  • spartsmen

    ещё месяца даже не прошло. но это же селюк. ему всё уже ясно.

    01.05.2025

  • МаратХ

    Зачем покупать Феррари, если не можешь его заправить

    01.05.2025

