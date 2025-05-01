Бабаев: «Контракт Кисляка с ЦСКА не предусматривает опцию выкупа»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях контракта с полузащитником Матвеем Кисляком.

«Контракт с Матвеем Кисляком долгосрочный, он не предусматривает никаких опций выкупа. И я не думаю, что у Матвея в принципе на сегодня могут быть такие мысли. Матвей — очень разумный парень, мы видим на поле подтверждение этих слов, он исключительно профессионален, несмотря на столь юный возраст. Очень сдержанно реагирует на похвалу и не склонен поддаваться моментальным соблазнам.

Мы все видели много примеров, когда в отношении молодых ребят часто поспешно очень много сваливается хвалебных комментариев и сравнений с Лионелем Месси. Ничего хорошего для молодых футболистов это не давало. Впереди у Матвея очень много работы, и никаких планов о смене клуба нет ни у нас, ни у него», — приводит слова Бабаева ТАСС.

19-летний россиянин с января 2020 года выступает за систему ЦСКА. В текущем сезоне Кисляк провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.