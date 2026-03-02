Силкин — о постоянном вмешательстве ВАР: «Это убивает футбол! Ни в одной европейской лиге такого нет!»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «СЭ» оценил работу судей в РПЛ.
«Мне нравится английский чемпионат. Уровень высочайший, скорости бешеные, никаких пауз. А у нас... Правда, здесь вопросы не только к готовности игроков, но и к судьям. Набрали молодых, а они игру не чувствуют. Не дают бороться, чуть что — сразу свисток. Вдобавок ВАР постоянно вмешивается. Это убивает футбол! Ни в одной европейской лиге такого нет! Да еще с китайскими офсайдными линиями цирк творится.
ВАР для чего вводили? Чтобы арбитрам помогать. В России же пришли к тому, что они перестали сами принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов. А те по пять минут крутят повторы туда-сюда и все равно не в силах разобраться. Ошибка на ошибке! Субботние пенальти в ворота «Краснодара» и «Локомотива» — это вообще за гранью. Судьи испортили две игры!» — сказал Силкин «СЭ».
После 19 туров РПЛ «Краснодар» набрал 43 очка и лидирует в таблице. На втором месте располагается «Зенит» (42), на третьем — «Локомотив» (40).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0