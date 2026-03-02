Силкин: «Ложусь теперь часиков в восемь. Но и просыпаюсь рано, около четырех утра»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин, которому сегодня исполнилось 65 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем распорядке дня.

— 2 марта вам 65. С какими мыслями подходите к этой дате?

— Мысль у меня одна — поскорее бы дачный сезон! Хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Косить газон, рыбачить...

Вот на охоту, которую тоже люблю, в последние годы редко выбираюсь. Это приличная нагрузка на сердце, а его надо беречь. Кардиограмма у меня не очень хорошая. Лет десять назад аритмию обнаружили, пришлось ложиться на операцию. Какие-то нервные окончания давали сбои.

В целом на здоровье не жалуюсь, но что-то быстро начал уставать. Говорят, возрастное. Как и со сном. Ложусь теперь часиков в восемь. Но и просыпаюсь рано, около четырех утра.

— Ого! Вот вскочили вы ни свет ни заря. Ну и чем занимаетесь?

— Кроссворды разгадываю. Телевизор смотрю. В основном футбол. Каналов сейчас много, трансляции идут круглосуточно...

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