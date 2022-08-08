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Кобелев: «От ухода Варелы «Динамо» ничего не потеряет за исключением денег»

Кобелев отреагировал на заявление экс-защитника «Динамо» Гельермо Варелы
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление экс-защитника бело-голубых Гельермо Варелы.

«Мне как-то параллельно. Я не считаю его выдающимся футболистом. От его ухода «Динамо» ничего не потеряет за исключением денег, за которые его можно было бы продать и денег, за которые его купили. Мне абсолютно все равно, что он говорит», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Варела сказал изданию Yahoo Sports: «Я представляю, что уход легионеров — непростая ситуация. Но это проблема «Динамо» и ФИФА. Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА».

С 2020 года уругваец выступал за «Динамо. За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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