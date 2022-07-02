«Говорили, что я брат Бабаева»: Экс-тренер ЦСКА Бабаян про схожесть с гендиром клуба
Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян поделился мнением про схожесть с генеральным директором московского клуба Романом Бабаевым.
— Болельщики заметили, что вы похожи на Бабаева. И шутили, что вы его родственник.
— Слышал об этом, да. Там даже какой-то видеомонтаж делали, мне отправляли. А Леша [Березуцкий] в каком-то интервью сказал, что мы взяли брата Бабаева. Помню, весь Казахстан шумел. На самом деле, нас ничего не связывает, кроме профессиональной деятельности, так что это просто разговоры и не более того.
— В команде на эту тему шутили?
— Поначалу да, но это быстро забылось. Говорили, что я брат Бабаева или что Бабаев — это на самом деле Бабаян, который пригласил своего родственника. Я к этому отношусь абсолютно нормально, тем более это неправда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -