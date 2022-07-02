«Говорили, что я брат Бабаева»: Экс-тренер ЦСКА Бабаян про схожесть с гендиром клуба

Экс-тренер ЦСКА Бабаян рассказал, что в клубе шутили про его схожесть с гендиректором

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян поделился мнением про схожесть с генеральным директором московского клуба Романом Бабаевым.

— Болельщики заметили, что вы похожи на Бабаева. И шутили, что вы его родственник.

— Слышал об этом, да. Там даже какой-то видеомонтаж делали, мне отправляли. А Леша [Березуцкий] в каком-то интервью сказал, что мы взяли брата Бабаева. Помню, весь Казахстан шумел. На самом деле, нас ничего не связывает, кроме профессиональной деятельности, так что это просто разговоры и не более того.

— В команде на эту тему шутили?

— Поначалу да, но это быстро забылось. Говорили, что я брат Бабаева или что Бабаев — это на самом деле Бабаян, который пригласил своего родственника. Я к этому отношусь абсолютно нормально, тем более это неправда.