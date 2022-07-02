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«Говорили, что я брат Бабаева»: Экс-тренер ЦСКА Бабаян про схожесть с гендиром клуба

Экс-тренер ЦСКА Бабаян рассказал, что в клубе шутили про его схожесть с гендиректором
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян поделился мнением про схожесть с генеральным директором московского клуба Романом Бабаевым.

— Болельщики заметили, что вы похожи на Бабаева. И шутили, что вы его родственник.

— Слышал об этом, да. Там даже какой-то видеомонтаж делали, мне отправляли. А Леша [Березуцкий] в каком-то интервью сказал, что мы взяли брата Бабаева. Помню, весь Казахстан шумел. На самом деле, нас ничего не связывает, кроме профессиональной деятельности, так что это просто разговоры и не более того.

— В команде на эту тему шутили?

— Поначалу да, но это быстро забылось. Говорили, что я брат Бабаева или что Бабаев — это на самом деле Бабаян, который пригласил своего родственника. Я к этому отношусь абсолютно нормально, тем более это неправда.

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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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