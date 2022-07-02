Родригао: «Ведутся переговоры с «Зенитом» о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал о переговорах по его трансферу в «Зенит».

«Да, ведутся переговоры с «Зенитом» о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в «Зените»? Думаю, ответ такой же — 50 на 50», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Родригао перешел в «Сочи» из португальского «Жил Висенте» летом 2021 года. В прошлом сезоне защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за команду.

Ранее в «Зенит» перешел другой футболист, выступавший за «Сочи» — нападающий Матео Кассьерра.