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Родригао: «Ведутся переговоры с «Зенитом» о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Родригао рассказал о переговорах по его трансферу в «Зенит».

«Да, ведутся переговоры с «Зенитом» о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в «Зените»? Думаю, ответ такой же — 50 на 50», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Родригао перешел в «Сочи» из португальского «Жил Висенте» летом 2021 года. В прошлом сезоне защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за команду.

Ранее в «Зенит» перешел другой футболист, выступавший за «Сочи» — нападающий Матео Кассьерра.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rodrigao-o-perehode-v-zenit-vedutsya-peregovory/
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