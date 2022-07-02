Родригао: «Ведутся переговоры с «Зенитом» о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50»
Защитник «Сочи» Родригао рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»
Защитник «Сочи» Родригао рассказал о переговорах по его трансферу в «Зенит».
«Да, ведутся переговоры с «Зенитом» о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в «Зените»? Думаю, ответ такой же — 50 на 50», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.
Родригао перешел в «Сочи» из португальского «Жил Висенте» летом 2021 года. В прошлом сезоне защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за команду.
Ранее в «Зенит» перешел другой футболист, выступавший за «Сочи» — нападающий Матео Кассьерра.
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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