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«Люди с оружием забегали в здания, ломали, грабили» Бабаян о беспорядках в Казахстане

Бывший тренер ЦСКА вспомнил о беспорядках в Казахстане
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян вспомнил о беспорядках в Казахстане.

— Да, это было сложное время, все произошло очень неожиданно. Вы знаете, что здесь случилось — в один момент просто все отключили. Абсолютно все! У меня много родственников — и я даже не знал, что у них там творится, потому что не мог ни позвонить, ни выехать из дома. И это продолжалось на протяжении двух дней. Вроде бы всего два дня, но в тот момент это казалось вечностью. И все равно мы аккуратно пытались выезжать. В городе было очень много мародеров, творился беспредел. Потом на какое-то время включили домашние телефоны, но мы были полностью отрублены — никто не знал, что происходит.

Я не обманываю и не утрирую, но когда мне дали интернет, там было, наверное, около трехсот пропущенных звонков и сообщений, потому что все переживали и никто не мог связаться со мной. Много пропущенных было от клуба, партнёров, футболистов...

— Вы же в Алма-Ате были?

— Слава богу, я был в Алма-Ате, дома, с семьей. Потому что если бы на тот момент я был не рядом с близкими... Было бы очень сложно.

— Вы видели что-то страшное?

— Творился просто беспредел. Люди с оружием забегали в здания, ломали, грабили. Я не видел, как убивали людей, но видел, как раздавали оружие, как сносили витрины, как грабили банкоматы. В дома забегали. Самое страшное, когда к тебе забегает толпа людей и просит отдать все, что у тебя есть.

— Как вам удалось избежать этого?

— Чудом. Наверное, это удача. К кому-то забегали, к кому-то нет. Плюс еще не было наличных денег, а банкоматы не работали, поэтому ничего купить было нельзя. Как питаться — непонятно. Хорошо, что какие-то запасы воды и продуктов дома были.

Как только куда-то завозили продукты, их сразу разбирали. То есть ситуация такая: из дома выйти боишься, а надо же как-то питаться. А как старики, у которых нет возможности выйти и к ним никто прийти не может? Не дай бог никому такое пережить. Слава богу, что все быстро закончилось.

— Вы сказали, что вам все-таки пришлось выходить. Получается, за продуктами?

— За продуктами, да. Плюс нужно было посмотреть, как там родители, родственники, родители жены и так далее. Постоянные переживания и отсутствие связи, поэтому хочешь не хочешь, а нужно было рисковать. Как иначе?

— Не боялись?

— Конечно, страх был, потому что у тебя нет оружия, а встретить можно было кого угодно. И ты не знаешь, что у него на уме.

Григорий Бабаян. «Еще зимой знал: сезон доработаю и уйду». Честное интервью экс-тренера ЦСКА Бабаяна

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 - : -
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